В Крыму не будут оказывать материальную помощь украинцам

4 Май 2020 2020-05-04T13:41:48+03:00

Жители полуострова с украинскими паспортами не имеют права на меры соцподдержки

Изменить размер текста: A A

В Крыму не будут оказывать материальные меры соцподдержки тем, кто является гражданами Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен, – сообщил Аксенов. – Или вот другое обращение: «Уроженец Симферополя. Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать.

Напомним, что в Крыму расширили перечень мер соцподдержки, которые могут получить одинокие мамы и родители детей-инвалидов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU