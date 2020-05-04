2020-05-04T13:41:48+03:00
Общество

В Крыму не будут оказывать материальную помощь украинцам

Жители полуострова с украинскими паспортами не имеют права на меры соцподдержки
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму не будут оказывать материальные меры соцподдержки тем, кто является гражданами Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен, – сообщил Аксенов. – Или вот другое обращение: «Уроженец Симферополя. Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать.

Напомним, что в Крыму расширили перечень мер соцподдержки, которые могут получить одинокие мамы и родители детей-инвалидов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму не будут оказывать материальную помощь украинцам
С 6 мая в Крыму разрешат занятия некоторыми видами спорта
За сутки из Украины в Крым приехали десять человек
В Крыму планируют начать проверки документов у жителей прибрежных поселков
Роспотребнадзор: крымские парикмахерские не соблюдают даже нормы СанПиНов 2010 года
Жители Крыма жалуются на нехватку полицейских отрядов
Шесть участников пасхального богослужения стали новым очагом коронавируса в Крыму
За сутки около 300 крымчан нарушили режим самоизоляции
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков 1,9 тысячи человек
В Крыму 30% зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24
На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер
«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым
В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»