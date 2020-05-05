На берег Черного моря выбросились 127 дельфинов, среди которых беременные самки

5 Май 2020 2020-05-05T09:27:05+03:00

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На полуострове только в апреле было найдено 127 дельфинов, которым уже нельзя было помочь.

- Глубокая весна - время, когда черноморские китообразные рожают потомство. Именно в это время идет и активная ловля рыбы, - говорят в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

- Дельфины массово гибнут в жаберных сетях. Лишь за апрель мы учли 127 выбросов, включая приловленных беременных самок (азовок и афалин) на поздних сроках.

В скором времени морская волна выбросит на берег и десятки погибших от голода дельфинят-сосунков, которых осиротили рыбацкие сети.

Крымские защитники афалин, азовок и белобочек собирают подписи под петицией о запрете жаберных сетей, так же они объявили сбор пожертвований, чтобы купить все необходимое для помощи выбросившимся дельфинам.

ВАЖНО

Обнаружив на побережье мертвого или живого дельфина, сообщите на горячую линию: +7(978)032-68-52

Крымские зоозащитники оказывают помощь выбросившейся белобочке .Видео: Центр реабилитации дельфинов Безмятежное Море

ИСТОЧНИК KP.RU