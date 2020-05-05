2020-05-05T12:31:05+03:00
Происшествия

Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец

Впервые девочка подверглась домогательствам еще в 11 лет [эксклюзив kp]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Суда преступник ждет в изоляторе временного содержания.Суда преступник ждет в изоляторе временного содержания.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Джанкое 15-летняя школьница свела счеты с жизнью, не выдержав издевательств со стороны родного отца. Тело несовершеннолетней нашли в ее доме в конце апреля.

Когда полиция стала разбираться в причинах суицида, оперативники выяснили, что причиной трагедии стал родной отец. Точнее, его сексуальные наклонности.

Как удалось выяснить КП-Крым, вполне приличный 39-летний мужчина насиловал родную дочь. Ребенок терпел издевательства целых три года. Проявлять свои наклонности нерадивый папаша начала, когда девочке было всего лишь 11 лет.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело. Его задержали и посадили в джанкойский изолятор временного содержания.

Пока джанкоец будет ждать своей участи в камере, следователи займутся проверкой его мобильного телефона и компьютера. Изучение личных вещей преступника и его дочери может пролить свет на новые детали этой трагедии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан