Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец

5 Май 2020 2020-05-05T12:31:05+03:00

Впервые девочка подверглась домогательствам еще в 11 лет [эксклюзив kp]

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В Джанкое 15-летняя школьница свела счеты с жизнью, не выдержав издевательств со стороны родного отца. Тело несовершеннолетней нашли в ее доме в конце апреля.

Когда полиция стала разбираться в причинах суицида, оперативники выяснили, что причиной трагедии стал родной отец. Точнее, его сексуальные наклонности.

Как удалось выяснить КП-Крым, вполне приличный 39-летний мужчина насиловал родную дочь. Ребенок терпел издевательства целых три года. Проявлять свои наклонности нерадивый папаша начала, когда девочке было всего лишь 11 лет.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело. Его задержали и посадили в джанкойский изолятор временного содержания.

Пока джанкоец будет ждать своей участи в камере, следователи займутся проверкой его мобильного телефона и компьютера. Изучение личных вещей преступника и его дочери может пролить свет на новые детали этой трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU