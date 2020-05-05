Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор

5 Май 2020 2020-05-05T13:08:00+03:00

Две крымские больницы скоро выйдут из режима обсервации

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Группа туристов, прибывших в конце апреля из Тайланда и Индии, готовится покинуть обсерватор. Коронавирусной инфекции у них не обнаружено.

- Завтра планируется выписка 58 человек из обсерватора в евпаторийском санатории «Здравница», - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Это группа прибывшая из Тайланда и Индии.

В последующем евпаторийская «Здравница» будет принимать на карантин только контактных с заболевшими. Прибывшие в республику из неблагополучных по эпидситуации стан будут направлять в другие обсерваторы, чтобы не подвергать риску инфицирования.

С 8 мая режим обсерватора будет снят с Симферопольской клинической больницы, 10 мая - с Красногвардейской районной больницы.

- Больницы готовятся к полной дезинфекции и, после процедур, будут открыты для приема пациентов.

В настоящее время на изоляции в обсерваторах находится 854 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU