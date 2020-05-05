2020-05-05T13:08:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор

Две крымские больницы скоро выйдут из режима обсервации
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Завтра евпаторийский обсерватор покинут 58 человекЗавтра евпаторийский обсерватор покинут 58 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Группа туристов, прибывших в конце апреля из Тайланда и Индии, готовится покинуть обсерватор. Коронавирусной инфекции у них не обнаружено.

- Завтра планируется выписка 58 человек из обсерватора в евпаторийском санатории «Здравница», - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Это группа прибывшая из Тайланда и Индии.

В последующем евпаторийская «Здравница» будет принимать на карантин только контактных с заболевшими. Прибывшие в республику из неблагополучных по эпидситуации стан будут направлять в другие обсерваторы, чтобы не подвергать риску инфицирования.

С 8 мая режим обсерватора будет снят с Симферопольской клинической больницы, 10 мая - с Красногвардейской районной больницы.

- Больницы готовятся к полной дезинфекции и, после процедур, будут открыты для приема пациентов.

В настоящее время на изоляции в обсерваторах находится 854 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан