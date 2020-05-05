В Феодосии неизвестные украли цветы из клумб

5 Май 2020 2020-05-05T18:02:21+03:00

Вандалы делают это уже не в первый раз

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С приходом весны многие города Крыма оформляют цветочные клумбы, Феодосия не стала исключением. Однако, уже не первый год, неизвестные эти клумбы портят и воруют цветы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бовтуненко. Сотрудники предприятия «Городское благоустройство» обнаружили пропажу 50 петуний на городской набережной и 4 тагетеса из клумбы по улице Горького, которые были высажены на прошлой неделе. — Красиво оформленные клумбы порадовали жителей, но уже тогда многие выразили опасения, что эти цветы будут украдены, учитывая опыт прошлых лет. К сожалению, так и случилось — пишет Сергей Бовтуненко. Соответствующее заявление направили в полицию. Власти города просят сообщить свидетелей кражи в ОМВД РФ по Феодосия по телефонам: +7 (36562) 9-12-57, +7 (999) 461-02-03 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU