2020-05-05T18:02:21+03:00
Общество

В Феодосии неизвестные украли цветы из клумб

Вандалы делают это уже не в первый раз
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
50 петуний пропали с клумб сразу после посадки. Фото; Бовтуненко/facebook50 петуний пропали с клумб сразу после посадки. Фото; Бовтуненко/facebook
Изменить размер текста:

С приходом весны многие города Крыма оформляют цветочные клумбы, Феодосия не стала исключением. Однако, уже не первый год, неизвестные эти клумбы портят и воруют цветы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бовтуненко. Сотрудники предприятия «Городское благоустройство» обнаружили пропажу 50 петуний на городской набережной и 4 тагетеса из клумбы по улице Горького, которые были высажены на прошлой неделе. — Красиво оформленные клумбы порадовали жителей, но уже тогда многие выразили опасения, что эти цветы будут украдены, учитывая опыт прошлых лет. К сожалению, так и случилось — пишет Сергей Бовтуненко. Соответствующее заявление направили в полицию. Власти города просят сообщить свидетелей кражи в ОМВД РФ по Феодосия по телефонам: +7 (36562) 9-12-57, +7 (999) 461-02-03 или 102.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 6 мая частично отключат электричество
Семь крымчан не могут попасть домой из Израиля
В Феодосии неизвестные украли цветы из клумб
Как Симферополь готовится встречать 9 Мая
Число авиарейсов в Крым упало вдвое
Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан