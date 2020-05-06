В Евпатории готовятся открыть самый большой обсерватор в Крыму

6 Май 2020 2020-05-06T14:05:25+03:00

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В Евпатории на базе санатория «Победа» планируют открыть самый большой обсерватор в Крыму. Здравница способна принять до 500 человек.

- Сегодня Противочумная станция Роспотребнадзора по моему поручению смотрит санаторий в Евпатории, - сообщила глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Это позволит нам убрать маленькие осберваторы и сконцентрировать в большом корпусе усилия медиков, охрану Росгвардии и организацию питания.

Санаторий «Победа» входит в госпредприятие «Солнечная Таврика». Его главный корпус должен был закрыться на ремонт после летнего курортного сезона.

Сейчас в обсерваторах Крыма находится 808 человек и это количество будет расти за счет прибывающих на полуостров и контактных с вновь выявленными больными лиц.

За сутки 17 человек прибыли с территории Украины, и они обязаны пройти 14-дневный карантин в условиях обсерватора. Туже же отправятся двое прибывших граждан РФ, у которых нет крымской недвижимости или регистрации, чтобы обеспечить себе условия двухнедельной изоляции.

Официально подтверждено 160 случаев коронавирусной инфекции, 41 человек выздоровел и одна женщина скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU