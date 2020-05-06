Полиция аннулировала протокол о нарушении самоизоляции бездомным в Симферополе

6 Май 2020 2020-05-06T14:46:29+03:00

Начальник отдела пообещал, что больше бездомного не оштрафуют [эксклюзив kp]

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Бездомному Владимиру Котолупову, против которого в Симферополе составили протокол за нарушение режима самоизоляции, не придется платить штраф.

- Я обратился в отдел полиции №2 «Киевский» управления МВД по Симферополю. Там рассмотрели составленный протокол и вошли в мое положение. Я ведь бездомный, идти мне некуда, - рассказал КП-Крым Владимир Котолупов.

В конце апреля бездомного задержали в центре крымской столицы и составили админпротокол. 30 апреля Киевский районный суд должен был принять решение о том, должен ли Котолупов платить штраф в 4 тысячи рублей.

Но суд не состоялся, поскольку протокол аннулировали сами сотрудники МВД.

Владимир стал бездомным еще в 90-х. Он сирота, стоит на очереди в получении своего жилья. Также волонтеры помогли подать ему заявление на то, чтобы выделили комнату в общежитии. Но для этого Котолупову нужно найти работу с официальным трудоустройством.

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ИСТОЧНИК KP.RU