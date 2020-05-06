Эксперт рассказал, что ждет крымский туризм после отмены режима самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T16:20:48+03:00

Курортная отрасль будет восстанавливаться несколько лет Фото: Анна КИРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по туристическому бизнесу Крыма. Стабилизация отрасли наступит через 2-3 года после отмены ограничительных мер и при условии государственной поддержки.

- Коронавирусная ситуация, безусловно, внесет существенные изменения не только в порядок организации и проведения высокого сезона – это уже очевидно, но и в осенне-зимний период, - считает директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

Так продолжительность отдыха существенно снизится ввиду общей экономической ситуации. Большинство туристов вместо двухнедельного отпуска будут довольствоваться турами выходного дня. Поэтому туроператорам и отельерам нужно уже сейчас готовиться к такому развитию ситуации и формировать предложения для рынка.

Отсрочка по налоговым платежам для субъектов туриндустрии не является эффективной мерой для предотвращения закрытия предприятий и увольнения сотрудников. При этом сфера туризма является одной из системообразующих для Крыма и по уровню средней зарплаты находится в регионе на третьем месте (28 391 руб.), а по приросту заработной платы – на первом (+34,5%).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU