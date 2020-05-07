Жители Крыма стали получать SMS о нарушении карантина
Жителям Крыма стали приходить сообщения о том, что они якобы нарушили режим самоизоляции и должны заплатить за это штраф.
Об этом заявили на странице Совета министров РК в Facebook, передает корреспондент «Вести Крым».
- Мошенники от имени ФСИН рассылают сообщения о якобы нарушении режима самоизоляции и призывают заплатить штраф переводом суммы на номер телефона, - сообщается на странице Совета министров РК в Facebook.
Однако, как отмечается, подобные сообщения являются фейковыми. Крымчан просят быть бдительными и не платить деньги мошенникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU