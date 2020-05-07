Ушел из жизни крымский партизан Нури Абибуллаев
В Крыму на 92-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Нури Абибуллаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Бахчисарая - города, где в последние годы ветеран проживал с семьей.
В 12 лет он стал связным между партизанским отрядом и организацией подпольщиков и продолжал передавать информацию вплоть до самого освобождения Крыма.
За боевые заслуги получил ордена "За мужество" и "Отечественной войны" II степени. Также награжден знаком и медалью "Ветеран труда".
Героя не стало в ночь на 7 мая 2020 года.
Последнее свое интервью он дал корреспонденту "Комсомолки".
Наша редакция выражает соболезнования родным и близким героя! Вечная память!
ИСТОЧНИК KP.RU