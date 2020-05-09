Погода в Крыму на 9 мая: дождь и тепло до +17
9 мая на Крымском полуострове вполне комфортный погожий день.
- В Симферополе переменная облачность. Утром небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер западный ночью 9-14 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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