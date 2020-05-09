2020-05-09T10:03:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымский федеральный университет испытывает новые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Для проведения исследований получено согласие Минздрава РК
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Крымский федеральный университет испытает новые экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV2 (COVID-19).

Вузу тест-системы передал руководитель одной из крымских биотехнологических компаний, чтобы проверить их эффективность.

- Мы готовы попробовать применение данного теста у больных с новой коронавирусной инфекцией, - рассказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. - Для проведения таких исследований подготовлены все необходимые документы и получено согласие Минздрава Крыма на получение биологического материала от больных.

Новый тест отличается от имеющихся, так как не срабатывает на другие вирусы, а показывает положительный результат только для нового коронавируса. Экспресс-тест дает результаты в течение 15 минут и является вспомогательным средством для тестирования бессимптомных пациентов.

Кроме того, КФУ сейчас разрабатывает собственные тест-системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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