Крымский федеральный университет испытывает новые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Крымский федеральный университет испытает новые экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV2 (COVID-19).
Вузу тест-системы передал руководитель одной из крымских биотехнологических компаний, чтобы проверить их эффективность.
- Мы готовы попробовать применение данного теста у больных с новой коронавирусной инфекцией, - рассказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. - Для проведения таких исследований подготовлены все необходимые документы и получено согласие Минздрава Крыма на получение биологического материала от больных.
Новый тест отличается от имеющихся, так как не срабатывает на другие вирусы, а показывает положительный результат только для нового коронавируса. Экспресс-тест дает результаты в течение 15 минут и является вспомогательным средством для тестирования бессимптомных пациентов.
Кроме того, КФУ сейчас разрабатывает собственные тест-системы.
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ИСТОЧНИК KP.RU