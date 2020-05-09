В больницах и в церкви: В Крыму выявили еще 12 человек с коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T10:21:01+03:00

Специалисты подтвердили новый коронавирус у 12 человек за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Количество зараженных коронавирусом в Крыму снова увеличилось за последние сутки: зарегистрировано еще 12 новых случаев.

- Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 - при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам, - рассказал глава РК Сергей Аксенов.

При этом 8 случаев из 12 - это бессимптомное течение болезни.

Все зараженные сейчас находятся в инфекционном стационаре. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить всех контактных лиц.

Всего в республике зарегистрировали 189 случаев заражения коронавирусом. Из них 57 - выздоровели, остальные до сих пор проходят лечение. Двое пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU