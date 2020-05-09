2020-05-09T18:20:33+03:00
Общество

В Крыму отреставрировали братскую могилу и исправили ошибку в фамилии фронтовика

Майор Павел Буканов оборонял Севастополь, награжден орденами и медалями [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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В поселке Гвардейское под Симферополем отреставрировали братскую могилу и исправили допущенную ошибку: фамилия одного из погибших была указана неправильно. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

- Сегодня, в день 75-летия Великой Победы мы, можно сказать, второй раз открываем братскую могилу с исправлениями, где фамилия майора Буканова, врио начальника группы «СМЕРШ» указана правильно. Думаю, его внуки увидят это и будут гордиться им, - отметил во время торжественной церемонии заместитель командира местной воинской части по воспитательной работе подполковник Евгений Мажара.

Евгений Мажара на торжественной церемонии

Евгений Мажара на торжественной церемонии

Братская могила в Гвардейском появилась уже после войны, в 1946-м: военный самолет потерпел крушение, и все члены экипажа погибли. Среди них был и врио начальника группы «СМЕРШ» майор Павел Кузьмич Буканов. Ему было всего 32 года.

Родился будущий фронтовик в Нижегородской губернии в 1914 году. После 7 классов школы окончил вечерний Коммунистический университет при заводе №80 города Дзержинска, а затем Горьковский государственный педагогический университет. Затем стал курсантом штурманского отделения курсов командного состава ЧФ в Севастополе.

С 1941 года служил в авиабригаде ВВС ЧФ (сначала Евпатория, потом Ейск), а с июля 1943 года – сотрудник ОКР «Смерш» 4-й истребительной авиадивизии ВВС ЧФ, а затем - 13-й пикирующей Севастопольской авиадивизии ВВС ЧФ.

Павел Буканов. Архивное фото. Предоставлено УФСБ РФ по РК и Севастополю

Павел Буканов. Архивное фото. Предоставлено УФСБ РФ по РК и Севастополю

Награжден медалями «За оборону Севастополя» и «За оборону Кавказа», Орденами Отечественной войны I и II степени.

Памятник на месте гибели самолета установили в 1984 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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