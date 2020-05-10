Погода в Крыму на 10 мая: переменная облачность и тепло до +21
10 мая на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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