2020-05-10T07:30:07+03:00
Общество

Погода в Крыму на 10 мая: переменная облачность и тепло до +21

На полуострове возможен несильный дождь
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе тепло до +19В Симферополе тепло до +19Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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10 мая на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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