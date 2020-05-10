Погода в Крыму на 10 мая: переменная облачность и тепло до +21

10 Май 2020 2020-05-10T07:30:07+03:00

В Симферополе тепло до +19 Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове возможен несильный дождь

Изменить размер текста: A A

10 мая на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU