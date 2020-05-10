«Бедолаги очень голодные»: В Судаке кошки заждались начала туристического сезона
Крымский полуостров непонятно, когда откроют для туристов. Начала курортного сезона ждут не только владельцы отелей и кафе, но и рядовые мурлыки.
Коты обожают толпы отдыхающих, среди которых обязательно находятся люди с кусочком колбасы или пакетиком «Вискаса» в кармане.
Пока же всю эту усатую рать подкармливают местные жители, которым жалко голодных Мурок и Барсиков.
В Судаке, например, только выйдешь на набережную и тихонько произнесешь банальное «кис-кис», как тебя тут же атакуют десятки оголодавших кошек.
В Судаке оголодавшие кошки атакуют прохожих.Добрые люди подкармливают бездомных мурлык на Кипарисовой набережной. Видео: Анна Рубай
- Бедолаги совсем голодные, - такой пост сопровождает видео с Кипарисовой набережной в Судаке. - Кошек столько, что нужно полевую кухню подогнать, чтобы всех покормить. Сюда много людей специально ходит: кто чем может, тем и угощает.
Посчитать всех мурлык на видео невозможно.
- В Судаке много людей, которые подкармливают котеек. У некоторых есть даже разрешение на выход на набережную (администрация города выдала) для этого. Люди каждый день ходят и кормят животных за свой счет, - объяснил один из пользователей соцсети.
Другой же оставил комментарий-подтверждение, что коты действительно скучают по туристам:
- Когда в Крыму бываю, то на кошек спускаю денег больше чем на себя: считаю своим долгом накормить всех встречных бездомышей.
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ИСТОЧНИК KP.RU