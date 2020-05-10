2020-05-10T15:30:42+03:00
Общество

«Бедолаги очень голодные»: В Судаке кошки заждались начала туристического сезона

Коронавирус портит жизнь не только людям, но и бездомным мурлыкам из приморского города [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Судаке много бездомных котов. Фото: кадр видеоВ Судаке много бездомных котов. Фото: кадр видео
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Крымский полуостров непонятно, когда откроют для туристов. Начала курортного сезона ждут не только владельцы отелей и кафе, но и рядовые мурлыки.

Коты обожают толпы отдыхающих, среди которых обязательно находятся люди с кусочком колбасы или пакетиком «Вискаса» в кармане.

Пока же всю эту усатую рать подкармливают местные жители, которым жалко голодных Мурок и Барсиков.

В Судаке, например, только выйдешь на набережную и тихонько произнесешь банальное «кис-кис», как тебя тут же атакуют десятки оголодавших кошек.

В Судаке оголодавшие кошки атакуют прохожих.Добрые люди подкармливают бездомных мурлык на Кипарисовой набережной. Видео: Анна Рубай

- Бедолаги совсем голодные, - такой пост сопровождает видео с Кипарисовой набережной в Судаке. - Кошек столько, что нужно полевую кухню подогнать, чтобы всех покормить. Сюда много людей специально ходит: кто чем может, тем и угощает.

Посчитать всех мурлык на видео невозможно.

- В Судаке много людей, которые подкармливают котеек. У некоторых есть даже разрешение на выход на набережную (администрация города выдала) для этого. Люди каждый день ходят и кормят животных за свой счет, - объяснил один из пользователей соцсети.

Другой же оставил комментарий-подтверждение, что коты действительно скучают по туристам:

- Когда в Крыму бываю, то на кошек спускаю денег больше чем на себя: считаю своим долгом накормить всех встречных бездомышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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