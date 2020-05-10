2020-05-10T16:32:37+03:00
Общество

Закат над Черным морем: 5 красивых фото с Южного берега Крыма

Жители Гурзуфа любуются волшебными пейзажами едва выйдя из дома [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
На ЮБК очень красивые закаты. Фото: Алекс КедмиНа ЮБК очень красивые закаты. Фото: Алекс Кедми
Изменить размер текста:

Окрестности горы Аю-Даг, которую еще называют Медведь-горой - красивейшие места Южного берега Крыма.

Вдали можно увидеть Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми

Вдали можно увидеть Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми

- Гурзуф, закат над морем, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, талантливый крымский фотограф. – Снимки сделаны возле моего дома. После дождя, вечером, решил сфотографировать из окна красивый закат над морем, а когда вышел из дома, то не мог пройти и мимо маков с капельками воды.

Маки усыпаны дождинками-бриллиантами. Фото: Алекс Кедми

Маки усыпаны дождинками-бриллиантами. Фото: Алекс Кедми

Нежные шелковые лепестки с дождинками-бриллиантами и правда очень хороши. Небо низкое, с тяжелыми тучками, подсвеченное уходящим солнышком, похоже на иллюстрацию к какой-то волшебной сказке.

Гурзуф растет в высоту. Фото: Алекс Кедми

Гурзуф растет в высоту. Фото: Алекс Кедми

На ЮБК спускается темная южная ночь. Фото: Алекс Кедми

На ЮБК спускается темная южная ночь. Фото: Алекс Кедми

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закат над Черным морем: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
«Бедолаги очень голодные»: В Судаке кошки заждались начала туристического сезона
В Севастополе около моста столкнулись два «Фольксвагена»
В День Победы Хабенский лично поздравил крымского ветерана войны
На «Тавриде» от Белогорска до Симферополя изменится движение транспорта
В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1,8 тысячи человек
В Крыму проведут служебное расследование из-за недоплат медикам за работу с ковидными больными
В Симферопольском районе установили памятник двум погибшим летчикам
В Крыму 9 мая не выписывали штрафы за нарушение режима самоизоляции
Красногвардейская больница вышла из обсервации
Погода в Крыму на 10 мая: переменная облачность и тепло до +21
В Крыму отреставрировали братскую могилу и исправили ошибку в фамилии фронтовика
На вершине Ай-Петри вновь установили Знамя Победы
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков - почти две тысячи человек
Прокуратура заставит сельских чиновников Джанкойского района восстановить памятники Великой Отечественной
В больницах и в церкви: В Крыму выявили еще 12 человек с коронавирусом
Крымский федеральный университет испытывает новые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу