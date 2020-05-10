Закат над Черным морем: 5 красивых фото с Южного берега Крыма

10 Май 2020 2020-05-10T16:32:37+03:00

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Окрестности горы Аю-Даг, которую еще называют Медведь-горой - красивейшие места Южного берега Крыма.

Вдали можно увидеть Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми

- Гурзуф, закат над морем, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, талантливый крымский фотограф. – Снимки сделаны возле моего дома. После дождя, вечером, решил сфотографировать из окна красивый закат над морем, а когда вышел из дома, то не мог пройти и мимо маков с капельками воды.

Маки усыпаны дождинками-бриллиантами. Фото: Алекс Кедми

Нежные шелковые лепестки с дождинками-бриллиантами и правда очень хороши. Небо низкое, с тяжелыми тучками, подсвеченное уходящим солнышком, похоже на иллюстрацию к какой-то волшебной сказке.

Гурзуф растет в высоту. Фото: Алекс Кедми

На ЮБК спускается темная южная ночь. Фото: Алекс Кедми

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ИСТОЧНИК KP.RU