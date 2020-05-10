Красногвардейская больница вышла из обсервации

10 Май 2020 2020-05-10T10:50:16+03:00

После проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычному режиму работы

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Из обсервации вышла Красногвардейская центральная районная больница.

- У нас в обсерваторе Красногвардейской ЦРБ находилось 85 человек персонала, 54 человека больных. По результатам лабораторного обследования все результаты отрицательные, обсервация закончена. Сегодня идет выписка, а после проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычному режиму работы, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, Красногвардейскую ЦРБ закрыли на обсервацию из-за обнаружения коронавируса у одного из пациентов. Симферопольская клиническая больница вышла из обсервации 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU