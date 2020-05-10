2020-05-10T10:50:16+03:00
Общество

Красногвардейская больница вышла из обсервации

После проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычному режиму работы
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Фото: «Вежливый Красногвардейский район» / ОдноклассникиФото: Фото: «Вежливый Красногвардейский район» / Одноклассники
Изменить размер текста:

Из обсервации вышла Красногвардейская центральная районная больница.

- У нас в обсерваторе Красногвардейской ЦРБ находилось 85 человек персонала, 54 человека больных. По результатам лабораторного обследования все результаты отрицательные, обсервация закончена. Сегодня идет выписка, а после проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычному режиму работы, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, Красногвардейскую ЦРБ закрыли на обсервацию из-за обнаружения коронавируса у одного из пациентов. Симферопольская клиническая больница вышла из обсервации 8 мая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе около моста столкнулись два «Фольксвагена»
В День Победы Хабенский лично поздравил крымского ветерана войны
На «Тавриде» от Белогорска до Симферополя изменится движение транспорта
В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1,8 тысячи человек
В Крыму проведут служебное расследование из-за недоплат медикам за работу с ковидными больными
В Симферопольском районе установили памятник двум погибшим летчикам
В Крыму 9 мая не выписывали штрафы за нарушение режима самоизоляции
Красногвардейская больница вышла из обсервации
Погода в Крыму на 10 мая: переменная облачность и тепло до +21
В Крыму отреставрировали братскую могилу и исправили ошибку в фамилии фронтовика
На вершине Ай-Петри вновь установили Знамя Победы
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков - почти две тысячи человек
Прокуратура заставит сельских чиновников Джанкойского района восстановить памятники Великой Отечественной
В больницах и в церкви: В Крыму выявили еще 12 человек с коронавирусом
Крымский федеральный университет испытывает новые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу