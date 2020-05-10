В Крыму 9 мая не выписывали штрафы за нарушение режима самоизоляции

10 Май 2020 2020-05-10T10:57:42+03:00

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В День Победы крымские полицейские, патрулирующие улицы, не выписывали штрафы жителям полуострова за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, 9 мая на улицы вышло повышенное количество нарядов. Полицейские проводили профилактические беседы и отправляли всех по домам.

- К сожалению, без протоколов не обошлось. Протоколы составлялись только в отношении лиц, которые совершали преступления и нарушали общественный порядок, - уточнил Смаглин.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что за день до празднования Дня Победы он попросил правоохранителей не выписывать штрафы 9 мая нарушителям режима самоизоляции.

- 8 мая не хотел говорить, что мы с МВД договорились, чтобы 9 мая не штрафовали. Если бы я сказал, что не будут штрафовать - получили бы коллапс. Мы, понимая, что кто-то в память о родственниках выйдет, договорились, что со всеми проводятся профилактические беседы, но никого не штрафуем, - сказал Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU