В Симферопольском районе установили памятник двум погибшим летчикам

10 Май 2020 2020-05-10T14:44:04+03:00

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В Симферопольском районе в честь Дня Победы установили памятник на месте захоронения двух летчиков, погибших в 1941 году.

Памятник расположен на границе территорий Чистенского и Пожарского поселений.

- Осенью 1941 года, по воспоминаниям местных старожил, в этом районе немцами был сбит советский самолет У-2. Оба пилота погибли. Фашисты запрещали несколько дне хоронить тела, но ночью местные жители все же предали земле двух летчиков. Их имена до сих пор неизвестны, - рассказал КП-Крым депутат Симферопольского районного совета Алексей Ломакин.

Памятник был установлен по инициативе одного из активистов за средства местных жителей, депутатов и меценатов.

Памятник погибшим летчикам

ИСТОЧНИК KP.RU