В Симферопольском районе установили памятник двум погибшим летчикам
В Симферопольском районе в честь Дня Победы установили памятник на месте захоронения двух летчиков, погибших в 1941 году.
Памятник расположен на границе территорий Чистенского и Пожарского поселений.
- Осенью 1941 года, по воспоминаниям местных старожил, в этом районе немцами был сбит советский самолет У-2. Оба пилота погибли. Фашисты запрещали несколько дне хоронить тела, но ночью местные жители все же предали земле двух летчиков. Их имена до сих пор неизвестны, - рассказал КП-Крым депутат Симферопольского районного совета Алексей Ломакин.
Памятник был установлен по инициативе одного из активистов за средства местных жителей, депутатов и меценатов.
Памятник погибшим летчикам
ИСТОЧНИК KP.RU