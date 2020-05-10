2020-05-10T11:07:08+03:00
Общество

В Крыму проведут служебное расследование из-за недоплат медикам за работу с ковидными больными

8 мая Сергею Аксенову поступило видеообращение из Керчи, где медики пожаловались, что получают на руки по 200 рублей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Глава Крыма Сергей Аксенов инициировал проведение служебного расследования по факту недополучения доплат сотрудниками «скорой помощи» в Керчи за работу с больными коронавирусом пациентами.

Как сообщил Сергей Аксенов, 8 мая ему поступило видеообращение из Керчи, где медики пожаловались, что получают на руки по 200 рублей за работу с «ковидными» больными.

- Назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции «скорой помощи» Центра медицины катастроф. Чем занимался руководитель этого подразделения в Керчи, если он не вышел на министерство здравоохранения. А если вышел, почему не отреагировали, - сказал Аксенов.

Также глава Крыма уточнил, что сегодня ждет отчет по результатам служебного расследования от министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова и курирующего вице-премьера Елены Романовской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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