2020-05-10T11:13:44+03:00
Общество

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1,8 тысячи человек

За последние сутки взяты под наблюдение 105 человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 1873 человека. За сутки под наблюдение попали 105 человек.

- Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1873 человека. За последние сутки взяты под наблюдение 105 человек и сняты – 122 человека. На дому находятся 926 человек, в стационарах 176, - сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

По ее словам, в Крыму с нарастающим итогом выявлено 193 случая заражения коронавирусом, выписаны из больниц 57 человек. Двое заболевших скончались, еще 134 продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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