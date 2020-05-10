В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1,8 тысячи человек

10 Май 2020 2020-05-10T11:13:44+03:00

За последние сутки взяты под наблюдение 105 человек

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Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 1873 человека. За сутки под наблюдение попали 105 человек.

- Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1873 человека. За последние сутки взяты под наблюдение 105 человек и сняты – 122 человека. На дому находятся 926 человек, в стационарах 176, - сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

По ее словам, в Крыму с нарастающим итогом выявлено 193 случая заражения коронавирусом, выписаны из больниц 57 человек. Двое заболевших скончались, еще 134 продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU