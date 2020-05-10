2020-05-10T13:00:25+03:00
Общество

На «Тавриде» от Белогорска до Симферополя изменится движение транспорта

Теперь транспорт будет ехать от Белогорска к Симферополю по двум левым полосам автодороги
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Григорий НазаровФото: Григорий Назаров
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На трасе «Таврида» от Белогорска до Симферополя изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика «ВАД» Григорий Назаров.

- Сегодня мы перепустим движение на четвертом этапе трассы «Таврида». Теперь транспорт будет ехать от Белогорска к Симферополю по двум левым полосам автодороги, на правых полосах начнется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, - сообщил Назаров.

Он уточнил, что для жителей поселка Зуя частично откроют транспортную развязку на выезде из поселка в сторону Симферополя. На развязке будет введена схема движения по Т-образному перекрестку, отметил Назаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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