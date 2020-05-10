В День Победы Хабенский лично поздравил крымского ветерана войны

10 Май 2020 2020-05-10T14:46:52+03:00

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Известный российский актер Константин Хабенский поздравил ветерана из Судака Николая Ерофеевича Радегу с Днем 75-летия Победы.

Актер позвонил ветерану по видеосвязи. Связаться с участником военных действий Хабенский смог с помощью представителей арт-кластера «Таврида», который расположен недалеко от Судака.

- Будьте здоровы, главное! Будьте здоровы, - сказал актер.

Николай Родега родился в 1927 году. Он окончил судоремонтный техникум и стал сигнальщиком. Матрос штурмовал Сапун-Гору и был тяжело ранен. По окончанию войны был награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» и «За мужество», медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

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ИСТОЧНИК KP.RU