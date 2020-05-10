В Севастополе около моста столкнулись два «Фольксвагена»
В Севастополе произошло ДТП в ночь с 9 на 10 мая – столкнулись малотоннажный автомобиль Volkswagen LT 45 и седан Volkswagen Polo. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По их словам, авария случилась около моста под Инкерманом, недалеко от железнодорожного переезда.
В соцсетях опубликованы видео и фото, на которых видно, что от удара у грузовика вылетел задний мост. У седана смята передняя часть со стороны водителя.
Фото: "Автопарнер Крым Севастополь ДТП"/"Вконтакте"
Причины аварии пока неизвестны. Очевидцы полагают, что легковушка залетела под грузовик.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU