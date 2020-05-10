2020-05-10T15:02:26+03:00
Общество

В Севастополе около моста столкнулись два «Фольксвагена»

ДТП случилось в ночь с 9 на 10 мая
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Автопарнер Крым Севастополь ДТП"/"Вконтакте"Фото: "Автопарнер Крым Севастополь ДТП"/"Вконтакте"
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В Севастополе произошло ДТП в ночь с 9 на 10 мая – столкнулись малотоннажный автомобиль Volkswagen LT 45 и седан Volkswagen Polo. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, авария случилась около моста под Инкерманом, недалеко от железнодорожного переезда.

В соцсетях опубликованы видео и фото, на которых видно, что от удара у грузовика вылетел задний мост. У седана смята передняя часть со стороны водителя.

Фото: "Автопарнер Крым Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

Фото: "Автопарнер Крым Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

Причины аварии пока неизвестны. Очевидцы полагают, что легковушка залетела под грузовик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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