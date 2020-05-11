2020-05-11T07:29:46+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 мая: без осадков и тепло до +23

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе тепло до +23.В Симферополе тепло до +23.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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11 мая на Крымском полуострове не предвидится никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный до 9-14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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