Погода в Крыму на 11 мая: без осадков и тепло до +23
11 мая на Крымском полуострове не предвидится никаких природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 7-12 м/с.
Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный до 9-14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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