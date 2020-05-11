В пещеру Таврида пробурили новый вход
В пещеру Таврида, которая стала самой крупной из известных в крымском предгорье, специалисты пробурили новый вход. Прежний остался в полосе отвода трассы «Таврида», при строительстве которой была обнаружена масштабная полость под землей.
- Пока это вход только для ученых, - говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин. - Наша задача – провести качественные проектные работы под землей, для того чтобы сделать экскурсионный маршрут. Мы сейчас сразу сделаем топографическую съемку под землей, продолжим работу с палеонтологией и минералогией. Уверен, что находок будет очень много.
Исследование пещеры продолжится. Геннадий Самохин - самый известный крымский спелеолог. Фото: пресс-служба КФУ
Новый вход - это просто отверстие на 8-метровую глубину, огороженное и охраняемое. Он ведет в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры. В этом месте на дне около пяти метров глины, которую предстоит вычистить. Скоро на этом месте начнется строительство большого входа в будущий научно-рекреационный комплекс. Проект экскурсионного входа уже проходит независимую экспертизу и вскоре будет готов к реализации, сообщили в пресс-службе КФУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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