В Сакской больнице выявили 9 зараженных коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T10:18:17+03:00

В Крыму подтвердили уже две сотни случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Крыму зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусом.

- Они все находятся в терапевтическом отделении Сакской районной больницы, в обсерваторе. Пятеро врачей и четверо пациентов, - сообщил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов. - Единственный плюс - что это локально, люди уже находились в изоляции.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что все зараженные переносят болезнь без клинических симптомов. Заболевание получили, так как контактировали с ранее выявленным больным.

Всех девятерых перевели в 7-ю горбольницу Симферополя, они получают лечение согласно утвержденным протоколам.

Всего в республике зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU