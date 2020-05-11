В Сакской больнице выявили 9 зараженных коронавирусом
В Крыму зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусом.
- Они все находятся в терапевтическом отделении Сакской районной больницы, в обсерваторе. Пятеро врачей и четверо пациентов, - сообщил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов. - Единственный плюс - что это локально, люди уже находились в изоляции.
В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что все зараженные переносят болезнь без клинических симптомов. Заболевание получили, так как контактировали с ранее выявленным больным.
Всех девятерых перевели в 7-ю горбольницу Симферополя, они получают лечение согласно утвержденным протоколам.
Всего в республике зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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