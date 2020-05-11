За сутки в крымские обсерваторы попали 13 приезжих
В Республике Крым за минувшие сутки в обсерваторы поместили 13 человек, которые приехали в регион из других субъектов РФ или из-за границы.
- За сутки в обсерватор определено 13 человек, из них 6 человек - из автомобильных пунктов пропуска, с железнодорожных вокзалов - 2 человека, из аэропорта - 5 человек. Из них 3 - по постановлению и 2 - по уведомлению, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Она также добавила, что четыре автомобиля пропустили транзитом через Республику Крым с территории Украины в другие субъекты РФ.
Как сообщалось, в Крыму с начала мая всех приезжих, у которых нет местной регистрации или жилья в собственности, помещают в обсерваторы на 14 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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