Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета
Полиция Крыма привлекла к контролю режима самоизоляции вертолет Росгвардии. Совместные патрули с воздуха позволяют вычислить места массового отдыха на природе.
По словам замнчальника МВД по РК Александра Смаглина, в минувшее воскресенье с воздуха обследовали территорию от Судака до Ялты.
- Это позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, - сообщил Смаглин.
Места отдыха полицейские взяли под контроль для регулярных проверок. Мониторинг с вертолета будет идти всю неделю.
Всего за сутки на нарушителей режима самоизоляции составлено 155 протоколов. Гражданам в возрасте 65+ выдано 90 предписаний.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»