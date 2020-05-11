Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета

11 Май 2020 2020-05-11T10:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Крыма привлекла к контролю режима самоизоляции вертолет Росгвардии. Совместные патрули с воздуха позволяют вычислить места массового отдыха на природе.

По словам замнчальника МВД по РК Александра Смаглина, в минувшее воскресенье с воздуха обследовали территорию от Судака до Ялты.

- Это позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, - сообщил Смаглин.

Места отдыха полицейские взяли под контроль для регулярных проверок. Мониторинг с вертолета будет идти всю неделю.

Всего за сутки на нарушителей режима самоизоляции составлено 155 протоколов. Гражданам в возрасте 65+ выдано 90 предписаний.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU