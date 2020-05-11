2020-05-11T10:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета

Мониторинг позволяет вычислить места отдыха на природе
Анна КИРИЕНКО
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Нарушителей режима самоизоляции вычислят с вертолетаНарушителей режима самоизоляции вычислят с вертолетаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Полиция Крыма привлекла к контролю режима самоизоляции вертолет Росгвардии. Совместные патрули с воздуха позволяют вычислить места массового отдыха на природе.

По словам замнчальника МВД по РК Александра Смаглина, в минувшее воскресенье с воздуха обследовали территорию от Судака до Ялты.

- Это позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, - сообщил Смаглин.

Места отдыха полицейские взяли под контроль для регулярных проверок. Мониторинг с вертолета будет идти всю неделю.

Всего за сутки на нарушителей режима самоизоляции составлено 155 протоколов. Гражданам в возрасте 65+ выдано 90 предписаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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