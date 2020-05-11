В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1,7 тысячи человек
Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму на 11 мая 2020 года находится 1742 человека. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
По ее словам, за сутки 215 человек сняты с наблюдения и 84 взято под наблюдение медиков.
- С нарастающим итогом сняты с меднаблюдения 5689 человек. В основном это лица, прибывшие из-за рубежа и контактные, которые находились в обсерваторах. Под динамическим наблюдением на дому находится 908 человек. В стационарах сейчас 170 человек, - уточнила Елена Романовская.
Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день в Крыму 202 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. При этом 64 пациента выписали, остальные продолжают лечение.
- 120 пациентов в средней степени тяжести, 29 в удовлетворительном состоянии, на аппаратах ИВЛ никого нет. В основном поступают пациенты с пневмониями, это и есть средняя степень тяжести, - добавила Романовская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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