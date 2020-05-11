Или господдержка, или разрешение на работу: Глава Крыма о возможности возобновить деятельность предприятий

11 Май 2020 2020-05-11T11:22:29+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что предприятиям нужно либо предоставить господдержку для сохранения работоспособности, либо разрешить возобновить деятельность. При этом рекомендации по санэпидрежиму должны быть выполнимы.

- Надо соизмерять требования, которые мы выставляем предприятиям с их возможностями, - подчеркнул Аксенов. - Если мы обязываем предпринимателя выполнять технические регламенты, соответственно мы должны подсказать, где это можно купить. Если нигде нельзя, ни за какие деньги, то все превращается в пшик, и работу мы выстроить не сможем.

В режиме повышенной готовности жить и работать придется вплоть до создания вакцины от коронавируса. В этой ситуации решение о возобновлении работы придется принимать по каждой отрасли, и власти Крыма будут опираться на решения федерального центра, которые должны быть приняты сегодня на совещании с президентом РФ.

- Самое сложное, это курортники и общепит, те кто остался без средств и понимания, когда они смогут выйти на работу, - отметил Аксенов. - Или государственная поддержка, или разрешение выходить и трудиться.

Регламент работы правительство Крыма намерено представить 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU