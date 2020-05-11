В Крыму пересчитают доплаты медикам за работу с больными коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T11:27:09+03:00

Профильное министерство пересчитает и доплатит средства тем категориям медиков, которые недополучили деньги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав доплатит средства тем категориям медиков, которые недополучили деньги

Изменить размер текста: A A

В Крыму проведут перерасчет выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, исходя из ставки штатного расписания.

Как сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская, полные выплаты получили только сотрудники стационаров, которые контактировали с ковидными больными.

- Что касается остальных категорий медработников, расчет был произведен из фактического времени контакта с ковидным больным. До 15 мая Минздрав Республики Крым должен довести, и все главные врачи должны издать приказы и доплатить всем медицинским работникам, которые контактировали и работали с ковидными больными, - уточнила Романовская.

Также вице-премьер разъяснила, что фактически отработанное время – это одна ставка в месяц по штатному расписанию, согласно разъяснениям федерального Минздрава.

Поэтому крымское профильное министерство пересчитает и доплатит средства тем категориям медиков, которые недополучили деньги за работу с коронавирусными пациентами.

По словам вице-премьера, в Крыму работает десять бригад «скорой помощи», которые специализируются на ковидных больных. Им и положены соответствующие выплаты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU