В Крыму пересчитают доплаты медикам за работу с больными коронавирусом
В Крыму проведут перерасчет выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, исходя из ставки штатного расписания.
Как сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская, полные выплаты получили только сотрудники стационаров, которые контактировали с ковидными больными.
- Что касается остальных категорий медработников, расчет был произведен из фактического времени контакта с ковидным больным. До 15 мая Минздрав Республики Крым должен довести, и все главные врачи должны издать приказы и доплатить всем медицинским работникам, которые контактировали и работали с ковидными больными, - уточнила Романовская.
Также вице-премьер разъяснила, что фактически отработанное время – это одна ставка в месяц по штатному расписанию, согласно разъяснениям федерального Минздрава.
Поэтому крымское профильное министерство пересчитает и доплатит средства тем категориям медиков, которые недополучили деньги за работу с коронавирусными пациентами.
По словам вице-премьера, в Крыму работает десять бригад «скорой помощи», которые специализируются на ковидных больных. Им и положены соответствующие выплаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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