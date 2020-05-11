После скандала керченским медикам выплатят стимулирующие за работу с больными коронавирусом
Керченские медработники, которые недополучили деньги за работу с больными коронавирусом, получат стимулирующие выплаты к 15 мая.
Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники «скорой помощи», которые работали с больными «ковидом», не получили надбавки за работу в режиме повышенной готовности. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил служебное расследование по этому факту.
- Минздрав РК второй день работает на пересчет и дополнительное финансирование всех медработников, которые недополучили средства за работу с зараженными. До 15 мая Минздрав Республики Крым должен довести, и все главные врачи должны издать приказы и доплатить всем медицинским работникам, - сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
Также вице-премьер добавила, что из крымского бюджета будут производить доплаты тем врачам, которые работают с больными пневмонией.
Напомним, что на 11 мая в Крыму зафиксировано 202 заболевших коронавирусом. За время распространения инфекции в Керчи было девять «ковидных» больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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