2020-05-11T12:18:50+03:00
Общество

Комиссия Минздрава проведет расследование по очагу коронавируса в Сакской больнице

В лечебном учреждении заболели 11 человек
Анна КИРИЕНКО
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Расследование вспышек коронавируса в четырехбольницах Крыма завершеноРасследование вспышек коронавируса в четырехбольницах Крыма завершеноФото: Мария ЛЕНЦ
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Расследованием вспышки коронавирусной инфекции в Сакской районной больнице займется комиссия Минздрава Крыма. В общей сложности в лечебном учреждении заболели 11 человек.

- Сегодня выехала комиссия для служебного расследования в Сакской районной больнице, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - По Армянской городской, Симферопольской клинической больнице, Красногвардейской районной и Алуштинской городской расследования уже завершены, и сегодня я получу все акты.

По словам вице-премьера, вспышка вирусной инфекции в больнице отражается на оказании медицинской помощи всем пациентам и угрожает здоровью медработников. Поэтому соблюдение требований безопасности и применение средств индивидуальной защиты находится под особым контролем. Но и сами медработники должны свести внешние контакты к минимуму, зная, что могут принести инфекцию в больницу.

- Результаты служебных расследований все будем в публичном поле озвучивать на заседаниях штабов, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки в Крыму выявлено 9 новых случаев коронавирусной инфекции — пациенты и сотрудники Сакской районной больницы. До этого положительные пробы на covid-19 получили трое врачей этого лечебного учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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