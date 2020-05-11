2020-05-11T14:21:09+03:00
Экономика

«Давайте всех уравняем»: Аксенов предложил открыть еще больше предприятий

Роспотребнадзор составит список предприятий, которым разрешат работать
Никита ПОЛЬКО
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Работать разрешат при соблюдении санитарных норм.Работать разрешат при соблюдении санитарных норм.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Власти Крыма намерены разрешить работу предприятиям, которые похожи по сфере деятельности с тем бизнесом, который уже получил разрешение начать работу.

- Одна сфера открылась, допустим, парикмахерская - там есть контакт, а другая сфера, например, организация досуга для детей - закрыта. По сути, там такой же контакт. Давайте всех уже уравняем, при соблюдении требований безопасности, - заявил глава республики Сергей Аксенов.

Перечень предприятий, которым вскоре разрешат работу, будет составлен местным Роспотребнадзором.

Правительству поручено продумать, какие промышленные предприятия Крыма могут наладить выпуск собственных рециркуляторов воздуха, ультрафиолетовых ламп и других средств дезинфекции, которые нужно устанавливать в помещениях предприятий сферы услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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