2020-05-11T14:39:56+03:00
Происшествия

Рецидивист из Евпатории десять раз ограбил склад стройинструментов

Дорогую технику мужчина закладывал в ломбард
Никита ПОЛЬКО
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Теперь серийного вора ждет суд.Теперь серийного вора ждет суд.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Владелец склада в Симферополе несколько раз обращался в полицию по поводу краж. У предпринимателя пропадали дорогие перфораторы, дрели, шуруповерты и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, полиция вора нашла. Им оказался 49-летний житель Евпатории, который уже сидел в тюрьме за кражи.

Как выяснилось, мужчина обворовал вышеупомянутый склад 10 раз. Он похищал строительный инструмент, а потом сдавал все в ломбард.

Против серийного вора возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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