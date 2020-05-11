Курирующий туризм вице-премьер рассказал о перспективах курортного сезона в Крыму

11 Май 2020 2020-05-11T15:52:05+03:00

Он возможен только при снижении заболеваемости

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Курирующий туризм вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко считает, что летний курортный сезон в Крыму и других рекреационных территориях возможен при условии снижения заболеваемости коронавирусом.

Это, в свою очередь, зависит от соблюдения режима самоизоляции.

- Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране, - заявил Чернышенко в интервью телеканалу «Россия-24».

При том, что туристическая отрасль больше всего пострадала от ограничений, рисковать безопасностью граждан не стоит.

Туристическая отрасль переориентируется на внутренние маршруты, которые дадут ей возможность развития и «будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт».

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ИСТОЧНИК KP.RU