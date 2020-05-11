Крымчане меньше остальных жителей Юга России болеют коронавирусом
Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму является самым низким среди субъектов Южного федерального округа.
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в республике количество выявленных случаев covid-19 на сто тысяч населения составляет 10,1.
В Севастополе показатель 28,1, затем идет Краснодарский край с показателем 36,3.
В остальных регионах ЮФО показатель свыше 42,0. Наибольший показатель заболеваемости в Калмыкии - 178,6.
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ИСТОЧНИК KP.RU