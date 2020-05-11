2020-05-11T17:10:27+03:00
Общество

Крымчане меньше остальных жителей Юга России болеют коронавирусом

Заболевших covid-19 больше даже в Севастополе
Никита ПОЛЬКО
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На сто тысяч человек приходится 10 заболевших.На сто тысяч человек приходится 10 заболевших.
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Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму является самым низким среди субъектов Южного федерального округа.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в республике количество выявленных случаев covid-19 на сто тысяч населения составляет 10,1.

В Севастополе показатель 28,1, затем идет Краснодарский край с показателем 36,3.

В остальных регионах ЮФО показатель свыше 42,0. Наибольший показатель заболеваемости в Калмыкии - 178,6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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