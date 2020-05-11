2020-05-11T17:18:28+03:00
Общество

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

Режим ограничений продлился полтора месяца
Никита ПОЛЬКО
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С 12 мая снимаются введенные ранее ограничения. Фото "Россия 24".С 12 мая снимаются введенные ранее ограничения. Фото "Россия 24".
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С 12 мая Владимир Путин отменил режим нерабочих дней в России.

- В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель, - цитирует путина kp.ru.

- С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией.

Решения по снятию ограничительных мер будет приниматься на местах с учетом позиции врачей и специалистов в координации с федеральным центром.

- Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение ограничений должно проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей, - добавил президент.

Напомним, что в Крыму режим самоизоляции продлен до 31 мая. С 12 мая вводится обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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