В Симферополе и Севастополе 12 мая частично отключат электричество
12 мая, во вторник в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества связаны с ремонтом трансформаторных подстанций и электросетей.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Киевская, 115;
ул. Генерала Васильева, 26, 30;
Каменский массив: садовые товарищества Консервщик, Дзержинец, Дорожник, Снежинка
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
пр. Октябрьской Революции 79-89(нечет);
ул. Степаняна 7-9(нечет);
с 8.00 до 17.00
ул. Новикова-Прибоя 2-18(чет), 17/2,1-15(нечет);
ул. Понтонная 2-10(чет), 1-9 (нечет);
ул. П. Мирного 8-14(чет), 7-13(нечет);
ул. Карантинная 2-Г;
ул. Саперная 20;
ул. Трудовая 1-3(нечет);
село Резервное;
село Гончарное;
село Орлиное – пер. Шоссейный 2, 3, ул. КСП «Красный Октябрь» уч. 918, 421, 433.
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ИСТОЧНИК KP.RU