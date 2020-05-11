В Симферополе и Севастополе 12 мая частично отключат электричество

11 Май 2020 2020-05-11T18:30:33+03:00

Энергетики приводят в порядок электросети, поэтому и отключают свет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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12 мая, во вторник в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей электричества связаны с ремонтом трансформаторных подстанций и электросетей.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 115;

ул. Генерала Васильева, 26, 30;

Каменский массив: садовые товарищества Консервщик, Дзержинец, Дорожник, Снежинка

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

пр. Октябрьской Революции 79-89(нечет);

ул. Степаняна 7-9(нечет);

с 8.00 до 17.00

ул. Новикова-Прибоя 2-18(чет), 17/2,1-15(нечет);

ул. Понтонная 2-10(чет), 1-9 (нечет);

ул. П. Мирного 8-14(чет), 7-13(нечет);

ул. Карантинная 2-Г;

ул. Саперная 20;

ул. Трудовая 1-3(нечет);

село Резервное;

село Гончарное;

село Орлиное – пер. Шоссейный 2, 3, ул. КСП «Красный Октябрь» уч. 918, 421, 433.

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ИСТОЧНИК KP.RU