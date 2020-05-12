2020-05-12T09:59:20+03:00
Общество

Аксенов: Шансы на курортный сезон 2020 в Крыму очень малы

Объекты размещения не в состоянии выполнить требования Роспотребнадзора
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Шансы на курортный сезон близки к нулюШансы на курортный сезон близки к нулюФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

При нынешней эпидемической обстановке шансы на проведение курортного сезона в Крыму очень малы.

Туристы из других регионов не приеду из-за ограничений на перемещение, а объекты приема гостей не в состоянии выполнить требования Роспотребнадзора.

- При сегодняшних справедливых требованиях Роспотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Мы это объективно понимаем, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

- Мы договорились, что завтра-послезавтра общаемся с коллегами на федеральном уровне, если подходы и требования к санаторно-курортным учреждениям не будут изменены, в части превентивных мер, то они их просто физически выполнить не смогут. Будем искать варианты поддержки.

Глава региона убежден, что смягчение требований для курортной сферы ни в коем случае не должно привести к вспышке заболеваемости коронавирусом, иначе «весь Крым превратим надолго в обсерватор».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки полиция в Крыму поймала 164 нарушителя самоизоляции
За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать
В Крыму зарегистрировали еще семь заболевших коронавирусом за сутки
Из-за коронавируса бюджет Крыма недополучит 12 миллиардов рублей
Аксенов: Шансы на курортный сезон 2020 в Крыму очень малы
Крымским предприятиям, которые закрылись в апреле из-за коронавируса, выплатили почти 6 миллиардов
Погода в Крыму на 12 мая: ветрено и тепло до +27
Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима самоизоляции: «Наша задача - гарантировать безопасность»
В Симферополе и Севастополе 12 мая частично отключат электричество
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
Крымчане меньше остальных жителей Юга России болеют коронавирусом
Курирующий туризм вице-премьер рассказал о перспективах курортного сезона в Крыму
Рецидивист из Евпатории десять раз ограбил склад стройинструментов
«Давайте всех уравняем»: Аксенов предложил открыть еще больше предприятий
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Коэффициент распространения пока низкий
Комиссия Минздрава проведет расследование по очагу коронавируса в Сакской больнице
После скандала керченским медикам выплатят стимулирующие за работу с больными коронавирусом
Или господдержка, или разрешение на работу: Глава Крыма о возможности возобновить деятельность предприятий
В Крыму пересчитают доплаты медикам за работу с больными коронавирусом
В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1,7 тысячи человек
Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета
За сутки в крымские обсерваторы попали 13 приезжих
Роспотребнадзор: Большинство зараженных в Крыму переносят коронавирус без симптомов