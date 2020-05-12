Аксенов: Шансы на курортный сезон 2020 в Крыму очень малы

12 Май 2020 2020-05-12T09:59:20+03:00

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При нынешней эпидемической обстановке шансы на проведение курортного сезона в Крыму очень малы.

Туристы из других регионов не приеду из-за ограничений на перемещение, а объекты приема гостей не в состоянии выполнить требования Роспотребнадзора.

- При сегодняшних справедливых требованиях Роспотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Мы это объективно понимаем, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

- Мы договорились, что завтра-послезавтра общаемся с коллегами на федеральном уровне, если подходы и требования к санаторно-курортным учреждениям не будут изменены, в части превентивных мер, то они их просто физически выполнить не смогут. Будем искать варианты поддержки.

Глава региона убежден, что смягчение требований для курортной сферы ни в коем случае не должно привести к вспышке заболеваемости коронавирусом, иначе «весь Крым превратим надолго в обсерватор».

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ИСТОЧНИК KP.RU