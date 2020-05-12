2020-05-12T10:00:18+03:00
Общество

Из-за коронавируса бюджет Крыма недополучит 12 миллиардов рублей

В резервном фонде осталось 2,7 миллиарда рублей
Надежда ДАЦЮК
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Из-за ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса, бюджет Крыма недополучит 12 миллиардов рублей.

- В Республике Крым из-за остановки ряда отраслей объем выпадающих доходов при нынешней конфигурации будет около 12 миллиардов рублей. Это будут недополученные средства. Мы будем обращаться за дополнительной помощью к федеральному бюджету, потому что мы здесь ситуацию не вытащим, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым24».

По его словам, общий объем мер поддержки, выделенный из бюджета Крыма, составил около 1,6 миллиарда рублей. В резервном фонде Крыма осталось 2,7 миллиарда рублей.

- У нас еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр, – добавил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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