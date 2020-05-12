В Крыму зарегистрировали еще семь заболевших коронавирусом за сутки
В Крыму на 12 мая зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, инфицированных выявили с помощью проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в тех очагах, которые были обнаружены раньше.
- Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия, - уточнил Аксенов.
Таким образом, а 12 мая в Крыму зарегистрировано 209 случаев заражения коронавирусом. 24 завезли из-за границы, 21 из других субъектов России, еще 23 случая контактные с прибывшими из других регионов РФ, еще 141 контактировали с зараженными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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