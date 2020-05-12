За сутки полиция в Крыму поймала 164 нарушителя самоизоляции
Полиция Крыма за сутки составила 164 протокола за нарушение режима самоизоляции. В том числе 7 на родителей несовершеннолетних детей, которые находились на улице без причины.
Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.
- На «горячую линию» поступило 46 обращений, из них 2 жалобы на составленные протоколы. Нарушений в действиях сотрудников мы не видим, - подчеркнул он.
Предписания за нахождение на улице получили 85 пожилых граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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