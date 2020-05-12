Полиция Крыма готовит облаву на машины с материковыми номерами
В период майских праздников на Южном берегу Крыма было замечено большое количество автомобилей с не крымскими номерами. При этом мониторинг мини-отелей и частных гостевых домов показал, что прием отдыхающих они не ведут.
- Прошу дать поручение работникам полиции и работникам ГИБДД останавливать транспортные средства, интересоваться целью приезда, есть ли место регистрации и вообще, каким образом они попали на территорию Крыма если во всех субъектах РФ введены режимы самоизоляции? - отметил на заседании оперативного штаба премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу и попросил приезжих граждан соблюдать общий режим самоизоляции.
- Не в силу того, что мы хотим приезжих пропустить рез какой то регламент, а поскольку у нас завозной характер инфекции, - подчеркнул Аксенов.
В республике зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции, из которых 24 завезены из-за границы, 21 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 141 – по контакту с заболевшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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