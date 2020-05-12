2020-05-12T11:40:25+03:00
Общество

Полиция Крыма готовит облаву на машины с материковыми номерами

ГИБДД будет выяснять, как люди прибыли на полуостров из закрытых регионов
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Автомобили с не крымскими номерами будут останавливать чащеАвтомобили с не крымскими номерами будут останавливать чащеФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

В период майских праздников на Южном берегу Крыма было замечено большое количество автомобилей с не крымскими номерами. При этом мониторинг мини-отелей и частных гостевых домов показал, что прием отдыхающих они не ведут.

- Прошу дать поручение работникам полиции и работникам ГИБДД останавливать транспортные средства, интересоваться целью приезда, есть ли место регистрации и вообще, каким образом они попали на территорию Крыма если во всех субъектах РФ введены режимы самоизоляции? - отметил на заседании оперативного штаба премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу и попросил приезжих граждан соблюдать общий режим самоизоляции.

- Не в силу того, что мы хотим приезжих пропустить рез какой то регламент, а поскольку у нас завозной характер инфекции, - подчеркнул Аксенов.

В республике зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции, из которых 24 завезены из-за границы, 21 – из субъектов РФ. 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 141 – по контакту с заболевшими.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Республике Крым расширили список объектов ФЦП
В Крыму с 12 мая работу возобновили более тридцати тысяч предприятий
В Керчи столкнулись три авто: один человек пострадал
Аксенов рассказал, разрешат ли крымчанам прогулки в парке и рыбалку
Крымские пограничники поймали браконьера, ловившего краснокнижную рыбу
В Крыму ожидается штормовой ветер
В Крыму введут единоразовые выплаты и на детей от 16 до 18 лет
Пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и жвачками
Семь популярных крымских гор стали охранными зонами
Следком проводит проверку гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны
Две крымские больницы вышли из режима обсервации и вскоре вернутся к нормальной работе
Через Крымский мост едет все больше автомобилей с материка
Полиция Крыма готовит облаву на машины с материковыми номерами
Коронавирус в Крыму: 189 человек в стационаре, еще 618 - в обсерваторах
Пять крымчан с коронавирусом лежат в реанимации в крайне тяжелом состоянии
За сутки полиция в Крыму поймала 164 нарушителя самоизоляции
За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать
В Крыму зарегистрировали еще семь заболевших коронавирусом за сутки