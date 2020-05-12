2020-05-12T12:01:00+03:00
Общество

Через Крымский мост едет все больше автомобилей с материка

Въезжает на полуостров автомобилей больше, чем выезжает
Анна КИРИЕНКО
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Интенсивность движения по Крымскому мосту растет. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Интенсивность движения по Крымскому мосту растет. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Интенсивность автомобильного движения через Крымский мост увеличивается. Если к конце апреля в Крым въезжало около 1,2 тысячи единиц транспорта, то за минувшие сутки уже 1916 машин.

- По Крымскому мосту 1916 единиц транспорта на въезд, не пустили 17 и 1789 на убытие, не выпустили 12, - сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Каким образом в Крым въезжают жители других регионов, несмотря на действующий режим самоизоляции, разъяснил глава Крыма Сергей Аксенов:

- Пишут, что в Крым проезжают по поддельным выпискам на право собственности, данные с базами Госкомрегистра не сверяют, а подделать выписку не составляет труда.

Напомним, все прибывшие на полуостров граждане подлежат двухнедельному карантину в условиях обсерватора, если у них нет недвижимости в Крыму, где они могут изолироваться на инкубационный период коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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