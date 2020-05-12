2020-05-12T12:45:36+03:00
Происшествия

Следком проводит проверку гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание
Анна КИРИЕНКО
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На пожаре в частном доме нашли тела троих мужчин. Фото: Пресс-служба Следкома по РКНа пожаре в частном доме нашли тела троих мужчин. Фото: Пресс-служба Следкома по РК
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Следственный комитет РФ по Крыму проводит проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны Симферопольского района.

Одноэтажный жилой дом загорелся поздно вечером 10 мая, и после тушения огня пожарные обнаружили тела погибших.

- Завершен осмотр места происшествия, - отметили в пресс-службе Следкома. - Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Пожарные были на месте через 20 минут после вызова. На ликвидацию возгорания им потребовалось чуть больше часа.

Одноэтажный частный жилой дом площадью 70 квадратных метров был уничтожен полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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