Следком проводит проверку гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны

12 Май 2020 2020-05-12T12:45:36+03:00

На пожаре в частном доме нашли тела троих мужчин. Фото: Пресс-служба Следкома по РК

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Следственный комитет РФ по Крыму проводит проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны Симферопольского района.

Одноэтажный жилой дом загорелся поздно вечером 10 мая, и после тушения огня пожарные обнаружили тела погибших.

- Завершен осмотр места происшествия, - отметили в пресс-службе Следкома. - Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Пожарные были на месте через 20 минут после вызова. На ликвидацию возгорания им потребовалось чуть больше часа.

Одноэтажный частный жилой дом площадью 70 квадратных метров был уничтожен полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU