2020-05-12T12:58:54+03:00
Общество

Семь популярных крымских гор стали охранными зонами

Соответствующие указы подписал Сергей Аксенов
Надежда ДАЦЮК
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Гора Клементьева тоже стала одним из охранных объектовГора Клементьева тоже стала одним из охранных объектовФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму семь гор внесли в перечень охранных зон регионального значения. Указы подписаны главой Крыма Сергеем Аксеновым и опубликованы на сайте правительства РК.

Охранные зоны установлены для Белой скалы в Белогорском районе, горы Лягушка в Судаке, горы Клементьева в Феодосии, горы-останца Шелудивая в Бахчисарайском районе, а также урочища Бакла в Бахчисарайском районе, урочища «Гора Болгатура» в Гурзуфе и сопки Джау-Тепе в Ленинском районе Крыма.

На этих территориях запрещена деятельность, которая оказывает негативное воздействие на природу: нельзя строить промышленные объекты и захламлять территорию охранной зоны, устраивать там мусорные свалки и проводить взрывные и буровые работы.

Границы охранных зон будут обозначены предупредительными и информационными знаками. При этом земельные участки, расположенные в границах зон, не будут изымать у собственников и арендаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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