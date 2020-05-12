Пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и жвачками
В Крыму хулиган в состоянии алкогольного опьянения украл автомат со жвачками и игрушками. Теперь парню грозит уголовная и административная ответственность, сообщили в пресс-службе МВД по РК, передает «Крымская газета».
Подозреваемого установили быстро: им оказался 20-летний крымчанин, он признался в содеянном.
Молодой человек объяснил полицейским, что он был пьян, шел мимо кафе со своим приятелем и повредил аппарат по продаже игрушек и жвачек. Затем он похитил автомат. Полицейские обнаружили похищенную технику. А товары из автомата у злоумышленника изъяли.
- Следственным отделением ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража), - уточнили в пресс-службе МВД. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, с него взяли подписку о невыезде.
Также парня привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. По ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) ему грозит штраф до четырех тысяч рублей.
Молодой крымчанин украл автомат с игрушками.Фото: пресс-служба МВД по РК! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU