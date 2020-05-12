Пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и жвачками

12 Май 2020 2020-05-12T13:26:41+03:00

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В Крыму хулиган в состоянии алкогольного опьянения украл автомат со жвачками и игрушками. Теперь парню грозит уголовная и административная ответственность, сообщили в пресс-службе МВД по РК, передает «Крымская газета».

Подозреваемого установили быстро: им оказался 20-летний крымчанин, он признался в содеянном.

Молодой человек объяснил полицейским, что он был пьян, шел мимо кафе со своим приятелем и повредил аппарат по продаже игрушек и жвачек. Затем он похитил автомат. Полицейские обнаружили похищенную технику. А товары из автомата у злоумышленника изъяли.

- Следственным отделением ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража), - уточнили в пресс-службе МВД. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, с него взяли подписку о невыезде.

Также парня привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. По ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) ему грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/778628" frameborder="0"></iframe> Молодой крымчанин украл автомат с игрушками.Фото: пресс-служба МВД по РК! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU